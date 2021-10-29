Текущий темп регистрации новых белорусских бизнесов в этой стране заметно выше прошлогоднего.





Сколько белорусских компаний в Польше?

Согласно данным Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (Центрального центра экономической информации), на 31 июля текущего года действовало 3 226 компаний, одним из учредителей и владельцев которых были белорусская компания или физическое лицо с гражданством Беларуси.





Как видно из нижеприведенной таблицы, стремительный рост инвестирования беларусов в Польше начинается с 2015-го и растет все последующие годы. Пока пиковым был прошлый год, в котором было зарегистрировано 537 новых компаний с белорусским капиталом.





Однако в этом году рекорд, судя по всему, будет побит – только за семь месяцев 2021 года белорусы открыли в соседней стране 455 новых бизнесов.









В какие регионы инвестируют белорусы в Польше?

Согласно данным Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, компании с белорусским капиталом присутствуют во всех 16 воеводствах страны. Больше всего их – 1706 или 52,88% — в Мазовецком воеводстве, меньше всего – 14 или 0,43% – в Свентокшиском (административный центр – Кельце).





В первую пятерку по привлекательности у белорусских предпринимателей входят также Подляское (369 компаний или 11,44%), Люблинское (238 или 7,38%), Нижнесилезское (161 или 4,99%) и Малопольское (141 или 4,37%) воеводства.





Их административные центры (за исключением Люблина) стали важнейшими пунктами притяжения белорусских инвесторов.





В Варшаве сосредоточены 1472 белорусские компании. В Белостоке (Подляское воеводство) их 320, во Вроцлаве (Нижнесилезское) – 132, в Кракове (Малопольское) – 128. В Люблинском воеводстве белорусы предпочитают не центр, а город Бяла-Подляска. Он занимает третье место в Польше по количеству зарегистрированных белорусских компаний – 150.





Какие бизнесы привлекают беларусов в Польше?

Чаще всего белорусы в Польше инвестируют в автотранспортные перевозки. У 406 из зарегистрированных ими компаний – это основной вид экономической деятельности.





Далее следуют строительные работы, связанные с возведением жилых и нежилых зданий (227), специализированная оптовая продажа (149), деятельность в сфере программного обеспечения (137) и бизнес и консалтинг по управлению (100).





Всего белорусские компании работают в Польше более чем по 60 направлениям, включая также, например, ресторанный (63 юрлица) и гостиничный (18) бизнес, кадровые услуги (52), автосервис (46), рекламу (28), личное такси (26) и др.