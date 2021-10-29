Насколько значительным оказалось это повышение, и через сколько времени это повышение будет в очередной раз «съедено» инфляцией, выяснял Инфобанк.





После каждого повышения размер средней по Беларуси пенсии обновляет исторический максимум своей номинальной величины: в белорусских рублях она – всё выше и выше.

Так и сейчас: средняя пенсия всех категорий её получателей составила в сентябре 515,9 BYN – став исторически рекордной по номинальному BYN-рублёвому размеру.

Пенсии повысились, в среднем, на 6,4% – но после того, как в июле-августе они в годовом измерении упали на наибольший с 2017 года процент – на 3,6% (к июлю-августу 2020-го).

Поэтому средняя сентябрьская, уже повышенная пенсия в реальном выражении, с учётом инфляции, оказалась выше прошлогодней сентябрьской всего только на 2,2%.

Для сравнения, при повышении в декабре 2020-го, средняя пенсия стала больше на 5,4% (декабрь-20 к декабрю-19): номинальный прирост был тогда меньше, чем на этот раз.

Но то, декабрьское повышение – было после падения в ноябре реальных пенсий на 0,5%. Поэтому реальная декабрьская пенсия стала тогда выше, чем год назад, на 4,2%.

Ещё «круче» было повышение пенсий в июле 2020-го, перед президентскими выборами: оно тогда произошло, даже не дожидаясь их реального падения. И повышенная июльская пенсия в реальном выражении стала больше в годовом измерении сразу на 7,2%.

А сейчас, в сентябре 2021-го – только на 2,2%. Это значит, что с ускорением инфляции уже скоро реальные пенсии снова будут меньше, чем год назад. Случится это в декабре.

Ещё лучше видно, насколько сентябрьское повышение оказалось явно недостаточным – по показателю бюджета прожиточного минимума пенсионера (БПМп).

Сейчас БПМп составляет 214,9 BYN. Столько, как считают власти, достаточно белорусскому пенсионеру для физического выживания в течение месяца.

Если выразить реальную пенсию в количестве этих самых БПМп, то выросшая в сентябре средняя по стране пенсия составила 2,401 БПМп.

До повышения, в августе – 2,256 БПМп: пенсии тогда упали по покупательной способности до уровня 3-хлетней давности.

Однако, уже повышенные в сентябре пенсии так и остались по покупательной способности – в количестве бюджетов прожиточного минимума пенсионера – ниже тех, что были ещё в апреле. И намного ниже – чем в декабре 2020-го, в момент предыдущего их повышения.

Наивысшими, официально, в количестве БПМп, остаются пенсии 2013 года. Максимальная была тогда размером в 2,608 БПМп. То есть, даже власти фактически признают, что пенсии сейчас, после неоднократного повышения, реально меньше, чем были даже 8 лет назад.





Важный показатель реальных доходов – отношение их к минимальному потребительскому бюджету – к сумме, гарантирующей минимально достойное существование человека.

Для белорусского пенсионера минимальный потребительский бюджет (МПБп) утверждён в размере 452,95 BYN (действует с 1 августа по 31 октября 2021-го).

После сентябрьского повышения, средняя по Беларуси пенсия стала выше суммы, которая обеспечивает, по расчётам властей, минимально достойное существование пенсионера – на 13,9%. В августе, до повышения, средняя пенсия была 107,1% к МПБп.

Однако сентябрьский уровень реальной покупательной способности пенсий, выраженный в процентах к МПБп, был ещё в апреле. А в декабре 2020 года, в предыдущее повышение пенсий, они по этому критерию были выше, чем стали сейчас, в сентябре 2021-го.

В кризис 2016-17 гг. средняя белорусская пенсия была ниже МПБп. Это длилось два года.

А наибольшими были реальные пенсии – относительно минимального потребительского бюджета пенсионера – были в Беларуси в 2012-13 гг.





Инфляция в сентябре составила 1,33% (к августу). Если в ближайшие месяцы она останется такой – сентябрьское (на 6,4%) повышение пенсий будет «съедено» инфляцией через 4-5 месяцев: уже в начале 2022 года реальные пенсии будут меньше, чем эта сентябрьская.

А если инфляция ускорится – то ещё раньше, в конце текущего года.

Итак, получается, что сентябрьское повышение пенсий оказалось явно недостаточным – с учётом разогнавшейся инфляции:





в декабре 2021-го уже будет реальное падение пенсий в годовом измерении





в количестве бюджетов прожиточного минимума повышенная сентябрьская пенсия – даже ниже декабрьской 2020 года, когда было предыдущее повышение





относительно минимального потребительского бюджета пенсионера сентябрьская средняя по стране пенсия – также ниже декабрьской 2020-го





текущая инфляция «сведёт на нет» сентябрьское повышение в начале 2022 года, а может быть и раньше – если рост цен ускорится.





Это значит, что в начале следующего года властям придётся в очередной раз повышать пенсии.