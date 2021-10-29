Документ касается вознаграждений, которые розничные сети получают от поставщиков продовольственных товаров. Ранее в отношении данных вознаграждений уже вводились ограничения.





Кроме того, предлагается обязать субъекты торговли обеспечивать поддержание доли продаж беларусских продовольственных товаров в товарообороте.





Общественное обсуждение проекта проходит на Правовом форуме до 8 ноября.





Как отмечает МАРТ в обосновании проекта, указ подготовлен с учетом предложений КГК, Минсельхозпрода и «Белгоспищепрома» и поручений Александра Лукашенко.





Проектом предлагается ограничить совокупный размер вознаграждений субъекта торговли 5% от цены приобретенных продовольственных товаров. Вознаграждения торговля сможет взимать за:





приобретение у поставщика определенного количества товаров;

оказание услуг по продвижению товаров;

оказание логистических услуг;

предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности в отношении продовольственных товаров в случае, когда такое использование не связано с изготовлением товаров, выполнением работ или оказанием услуг для обладателя исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной собственности и по его заданию (заказу).





При этом предлагается при определении стоимости товаров не учитывать НДС, акцизы. Если размер вознаграждений превысит 5%, то это повлечет наложение штрафа в размере суммы превышения. При предоставлении запрещенного вознаграждения сумма штрафа будет равна сумме вознаграждения. Предусмотрены штрафны санкции от 100 до 500 БВ за установление запрещенного вознаграждения.





Также в проекте предлагается определить виды договоров, в которых могут предусматриваться условия о предоставлении вознаграждений. Это могут быть договоры поставки продовольственных товаров, договоры возмездного оказания услуг, либо иные гражданско-правовые договоры, не предусматривающие поставки товаров.





При этом предлагается запретить субъектам торгов устанавливать вознаграждения, не прописанные в указе. Также будут запрещены вознаграждения за право использования объектов интеллектуальной собственности в случае, если это использование связано с производством товаров по заказу обладателя интеллектуальной собственности.





Запрет на взимание вознаграждений за закупку определенного количества товарв и его продвижение также предлагается ввести в отношении:





товаров изготовленных по заказу субъекта торговли с использованием объектов его интеллектуальной собственности;

товаров, поставленных для распродаж и акций;

социально значимых продовольственных товаров, определяемых Совмином.

Указом предусмотрено, что законодательными актами могут устанавливаться иные запреты на вознаграждения. При этом некоторые указанные нормы не будут распространять на юрлиц системы потребительской кооперации.





Проектом также устанавливается обязательство юрлиц (за исключением мироорганизаций и фермерских хозяйств) обеспечивать минимальную долю продажи продовольственных товаров беларусскоого производства в общем объеме продажи продовольственных товаров соответствующего вида и рост их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров.





Обязательство о росте доли распространяется на юрлиц, у которых она составляет менее 85%. Перечень продовольственных товаров и значения показателей минимальной доли будет устанавливать Совмин. Санкция за невыполнение обязательства по доле беларусских товаров будет наказываться штрафом до 500 БВ.





Несоблюдение ассортиментных перечней также предлагается наказывать штрафом от 100 до 500 БВ в зависимости правового статуса субъекта.





Право составлять протоколы об административных правонарушения будет предоставлено КГК, МАРТ, исполкомам. КГК также сможет рассматривать административные протоколы, составленные работникам госконтроля. Протоколы МАРТ и исполкомов будут направляться в экономические суды.





Предполагается, что основные положения указа вступят в силу через месяц после официального опубликования.