«Идея Банк» объявил о прекращении деятельности
«Идея Банк» объявил о прекращении деятельности. Как сообщается на сайте финансового учреждения, Национальный банк произвел государственную регистрацию дополнений, внесенных в устав «МТБанка» в связи с присоединением к нему «Идея Банка».
Постановлением регулятора предписывается внести в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запись о прекращении деятельности ЗАО «Идея Банк» с 1 ноября. С этой даты «МТБанк» становится правопреемником по всем обязательствам присоединенного банка.
Весной этого года «МТБанк» за 50 млн рублей купил 99,999% акций ЗАО «Идея Банк» у польского холдинга Getin. В августе начался процесс присоединения приобретенного актива. Реорганизация заканчивается 31 октября.
09:58 29/10/2021
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