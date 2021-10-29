Постановлением регулятора предписывается внести в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запись о прекращении деятельности ЗАО «Идея Банк» с 1 ноября. С этой даты «МТБанк» становится правопреемником по всем обязательствам присоединенного банка.





Весной этого года «МТБанк» за 50 млн рублей купил 99,999% акций ЗАО «Идея Банк» у польского холдинга Getin. В августе начался процесс присоединения приобретенного актива. Реорганизация заканчивается 31 октября.