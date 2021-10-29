Ю.В.Назаров. Фото: @housegovby





«Нам сегодня проще. Ну да, не всегда просто там отторговать цену на нефть. Вот мы сейчас ведем кампанию закупки нефти на следующий год. Нам говорят: слушайте, ну рисково с вами работать, давайте мы за риски поднимем цену. Мы обсуждаем, мы убеждаем, мы находим решения. Вот это очень важно», — сказал Юрий Назаров, говоря о взаимодействии с Россией в последнее время.





Вице-премьер не уточнил, как был разрешен вопрос о ценах на нефть, когда и от кого поступило предложение об увеличении стоимости сырья из России.





По его словам, у правительства есть определенные наметки, что предпринимать в случае принятия пятого пакета санкций. Юрий Назаров напомнил, что «Белнефтехим» находится под санкциями с 2007 года. Этот опыт обобщен в «дорожные карты».





«Понимаете, что с 2007 года предприятия «Белнефтехима» научились изловчаться… У нас по каждому ведомству разработана дорожная карта. Она не застывшая. Там нету такого алгоритма, что если вот пятый пакет санкций вступил, то мы уже знаем, что делать. Мы знаем, что надо предпринимать в случае дальнейшего углубления санкций», — объяснил схему обхода санкций чиновник.





Назаров подтвердил, что взаимодействие с Россией сохраняется. Есть вопросы, но они решаются, в том числе в «ручном режиме» за счет созвона на уровне вице-премьеров и министров. Он отметил, что основу для диалога создают отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина.





При этом Юрий Назаров признал, что санкции оказывают негативное влияние на страну.





«Мы адекватно понимаем, что это завтра не закончится. На мой взгляд, мы принимаем исчерпывающие адекватные меры для того, чтобы минимизировать… Я, чтобы вы поняли, абсолютно отдаю себе отчет: не то что, вот, легко мы проходим, нам санкции как бы вроде ни по чем, да. Нет. Это очень больно и дорого обходится. Мы к этому готовы, вынужденно готовы», — сказал Назаров.





Он привел еще один пример взаимодействия между правительствами РФ и Беларуси в санкционных условиях.





«Микроэлектроника. «Интеграл». Ведь по сути в Российской Федерации эта отрасль развалена. И наш «Интеграл» сегодня не в лучшем положении. Столько лет ему деньги не вкладывали. Это ж… Количество средств туда вложить, затрудняюсь даже цифры озвучивать. И вот мы ищем, как наш «Интеграл», во-первых, должен быть встроен в цепочку военно-промышленного комплекса, в том числе Российской Федерации. И как наш «Интеграл» задействовать в том числе с учетом интересов российской стороны, чтобы им не дублировать создание такого производства, в том числе в обыкновенной промышленности. Ведь сегодня с чем мы все столкнулись в автомобилестроении, когда элементарно не хватало чипов. Мы ж с вами вынуждены были на «БелДжи» принять решение, что давайте сегодня без этого чипа экстренного реагирования не останавливать производство, а до конца года осуществлять выпуск этого «БелДжи», — сказал Назаров.





Скорее всего, речь идет о чипах «ЭРА-ГЛОНАСС», которые в этом году стали обязательными для автомобилей, выпускаемых на территории ЕАЭС. В августе ЕЭК разрешила производителям не устанавливать электронные модули вызова экстренных служб до конца 2021 года с обязательством дооснастить ими выпущенные машины до 30 июня 2022 года.