Надолго ли это и как с этим бороться, если импортируешь инфляцию автоматически, с дорожающими долларом и сырьем? Попытаемся ответить хотя бы на первый вопрос — тогда и ответ на второй найдется легче.





В начале 2021 года Office Life неоднократно публиковал прогнозы экономистов вроде экс-министра США Ларри Саммерса или Нуриэля Рубини, которые последовательно и достаточно аргументированно указывали на раскручивание инфляционной спирали. Прогнозы оказались верны: сейчас вслед за Саммерсом и Рубини многие бизнесмены и экономисты принялись пророчить дальнейший рост цен.





ДЖЕФФРИ ГУНДЛАХ: «В 2022 ГОДУ ИНФЛЯЦИЯ НЕ ОПУСТИТСЯ НИЖЕ 4%»





Джеффри Гундлах





На прошлой неделе глава DoubleLine Capital — специализирующийся на бондовых инвестициях миллиардер Джеффри Гундлах предсказал CNBC, что инфляция потребительских цен в США, вероятно, останется высокой до конца 2021 года и продержится на уровне свыше 4% по крайней мере до 2022 года. Инфляционное давление носит непостоянный характер и создается расходами на жилье и ростом зарплат. «Мы считаем, что почти наверняка 2021 год закончится с 5-процентным повышением потребительских цен (ИПЦ), и в ближайшие пару лет он будет расти, в первую очередь благодаря ценам на энергоносители. И мы не думаем, что инфляция опустится ниже 4% в любой период 2022 года», — заявил Гундлах.





Справка Office Life





ИПЦ, включающий расходы на продовольствие и энергоносители, в сентябре в США увеличился на 5,4% в годовом исчислении, что является самым быстрым показателем за последние 30 лет. Базовый ИПЦ ФРС, измеряющий расходы на личное потребление, за исключением продуктов питания и энергии, достиг 3,6% в годовом исчислении, значительно опередив целевой показатель ФРС США в 2%.

Как известно, должностные лица ФРС настаивают на том, что нынешний рост цен является временным и обусловлен сбоями в цепочке поставок, чрезвычайным спросом на товары, а не на услуги и нехваткой рабочей силы. Гундлах нашел формулировку, компромиссную между надеждами регулятора и его прогнозом: для одних товарных групп (древесина и т.п.) рост цен является временным, для других — нет. Скажем, расходы на жилье, составляющие около трети ИПЦ, неуклонно растут в 2021 году, хотя и не такими темпами, как в 2020 году. «Почти наверняка мы получим устойчиво высокую инфляцию благодаря росту компонента жилья и, возможно, зарплаты», — предсказал Гундлах.





В финансовой сфере результатами этого тренда стали отрицательные реальные процентные ставки: доходность долговых гособлигаций остается низкой, а инфляция — высокой. Естественно, отрицательные ставки Гундлах, зарабатывающий на облигациях, считает «крайне непривлекательными» с инвестиционной точки зрения.





ДЖЕК ДОРСИ: «ИНФЛЯЦИЯ — ПРОБЛЕМА США И ВСЕГО МИРА»

Джек Дорси





Сооснователь Twitter, известный своим энтузиазмом в отношении криптовалют, Джек Дорси, как сообщает CNBC, выступил со своим прогнозом: вероятна эскалация инфляции в США, причем, по всей видимости, ситуация будет стремительно ухудшаться. «Это скоро произойдет в США, а значит, и во всем мире», — написал Дорси в своем Twitter. И еще мрачнее и однозначнее, отвечая на комментарии пользователей: «Гиперинфляция изменит все... Это уже происходит».





Конечно, хорошо, что Дорси заметил, как инфляция приблизилась к 30-летнему максимуму. Но его сразу заподозрили в недобрых намерениях — дело в том, что этот его прогноз соседствует с другим, гораздо более оптимистичным: «Очевидно, что для криптовалют есть место. Очевидно, что на данный момент они выигрывают гонку с золотом».





Кроме платформы соцсетей Twitter (206 млн активных пользователей), Дорси является сооснователем Square, платформы для обработки дебетовых и кредитных карт. Square владеет некоторыми биткоинами и облегчает торговлю ими. Теперь Square намерена заняться майнингом криптовалюты. На этом фоне мрачные прогнозы Дорси по поводу инфляции выглядят как минимум пристрастными. «Одно дело —призывать к ускорению инфляции, но некоторых может удивить, что Дорси использовал слово „гиперинфляция“, состояние быстро растущих цен, которое может разрушить валюты и обрушить целые экономики», — комментирует CNBC.





ДЖЕРОМ Д. ПАУЭЛЛ: «РИСКИ СВЯЗАНЫ С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИЕЙ»





Джером Д. Пауэлл





За инфляционными прогнозами двух американских бизнесменов стоит официальное заявление главного прогнозиста — Джерома Д. Пауэлла, озвученное в прошлую пятницу. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Пауэлл не сказал ничего нового, но «дал понять, что ФРС официально объявит о постепенном сокращении своих ежемесячных покупок казначейских и ипотечных долгов».





Председатель ФРС заявил, что теперь он несколько больше обеспокоен более высокой инфляцией, чем прежде: американский центробанк будет внимательно следить за признаками того, что домохозяйства и предприятия ожидают продолжения устойчивого ценового давления. Инфляция не просто превысила целевой прогноз ФРС в 2%, но и вышла на 13-летний и 30-летний максимумы. «Мы это видим. Мы знаем, насколько это болезненно», — заявил Пауэлл. Официальное объяснение всех проблем экономики США сейчас — кризис цепочки поставок, создающий дефицит предложения, или, если совсем просто, пустые полки. Вот и Пауэлл признает: «Ограничения со стороны предложения усилились... Теперь очевидно, что риски связаны с более длительными и устойчивыми узкими местами и, следовательно, с более высокой инфляцией». ФРС ожидала, что ценовое давление снизится по мере того, как пандемия утихнет. Как мы знаем, этот сценарий не сбылся, поэтому Пауэлл заявил, что центробанку США будет важно сохранять гибкость и «убедиться, что наша политика ориентирована на ряд возможных результатов».





Рост базового ИПЦ в августе 2021 года — это сигнал, заставляющий ФРС реагировать. Сделать это можно двумя способами — повышением ключевой ставки ФРС либо сворачиванием программы покупки активов QE («количественное смягчение»). «Я действительно думаю, что пришло время уменьшить QE. Я не думаю, что пришло время повышать ставки», — цитирует WSJ комментарий Пауэлла.





Справка Office Life





Предполагается, что ФРС официально объявит о постепенном сокращении ежемесячных покупок казначейских и ипотечных долгов на сумму $120 млрд на заседании 2-3 ноября. Вероятно, QE урежут на $15 млрд в месяц, что позволит ФРС завершить программу покупки облигаций к июню 2022 года.

По оценке WSJ, график поэтапного сворачивания стимулирующей программы ФРС идет быстрее, чем ожидали инвесторы несколько месяцев назад. Издание считает, что руководство центробанка не желает «оказаться в положении, когда чувствует себя вынужденным повышать ставки, пока они все еще подпитывают денежно-кредитное стимулирование покупкой активов и более быстрый график частично отражает то, что всплеск инфляции в этом году длится дольше, чем ожидали руководители центробанка и экономисты».





Таким образом, ФРС все равно будет действовать медленно и осторожно. Это значит, что и долларовая инфляция, и кризис цепочки поставок, и нестабильность рынка энергоносителей с высокой вероятностью останутся с нами в 2022 году, как предсказал Джеффри Гундлах.





Фото: Twitter