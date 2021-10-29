С 1 ноября меняются условия оплаты труда руководителей и организаций
Соответствующий документ размещен на Национальном правовом интернет-портале Беларуси в четверг.
Как сообщается в документе, при расчете коэффициента в фонде зарплаты руководителя теперь не учтут суммы премий, бонусов и вознаграждений за результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Согласно документу, пишет blizko.by, руководителям не начислят и не выплатят премии и бонусы за тот период, когда организация показывала убытки по сравнению с предыдущим периодом или от реализации товаров, продукции.
Собственником имущества или органом, заключившим контракт, будет устанавливаться показатель убыточности.
Источник: Елена Моисеева
08:08 29/10/2021
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