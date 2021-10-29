







Как сообщается в документе, при расчете коэффициента в фонде зарплаты руководителя теперь не учтут суммы премий, бонусов и вознаграждений за результаты финансово-хозяйственной деятельности.





Согласно документу, пишет blizko.by, руководителям не начислят и не выплатят премии и бонусы за тот период, когда организация показывала убытки по сравнению с предыдущим периодом или от реализации товаров, продукции.

Собственником имущества или органом, заключившим контракт, будет устанавливаться показатель убыточности.















