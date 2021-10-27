



Об этом сообщает «Ежедневник» со ссылкой на основательницу исследовательской компании InComeIn Ирину Юзвак, пишет The-village.me.





— Турецкие банки перестали переводить деньги в Беларусь. Вне зависимости от того, что за компания и с кем у нее в Турции контракты. Также есть периодические проблемы с совершением платежей в Турцию.





Причем речь не об одном или двух банках, а о всех.





Она уточнила, что речь идёт не об одном отдельном банке: «Отказ получили от всех банков, к которым обращались наши партнеры, чтобы выполнить свои обязательства».





— Аргументация — «Не хотим рисковать из-за санкций. Еще хорошо помним историю с Halkbank из-за американских санкций против Ирана», — написала Юзвак.





Несколько лет назад в США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank за нарушение санкций против Ирана. Скандал и последовавший суд над одним из банкиров сильно осложнили отношения между Турцией и США, напоминает «Салідарнасць».





В комментариях подтверждают, что тоже столкнулись с отказом турецких банков принимать платежи в Беларусь:





— Платежи в адрес бел.юр.лица через турецкие банки начали блокировать и возвращать банки-корреспонденты еще в сентябре (выборочно). Сейчас сами банки из Турции отказываются от приема платежей в адрес РБ. Речь о юридических лицах.





Также в комментариях сообщают о том, что платежи в Беларусь отклоняют не только банки Турции, но и некоторые банки Израиля, Кипра и даже Китая.





Ранее сообщалось, что блокировать переводы в РБ начали некоторые немецкие банки.





При этом расчеты физических лиц по карточкам белорусских банков на территории Турции и других стран пока проходят.