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В Беларуси появится госкорпорация сельскохозяйственного машиностроения

В Беларуси создается государственная корпорация сельскохозяйственного машиностроения, куда войдут холдинги МТЗ, «Гомсельмаш», Минский моторный завод, «Бобруйскагромаш», «Лидсельмаш».


Как сообщил 28 октября вице-премьер Юрий Назаров, соответствующий проект указа президента поступит в правительство до 1 ноября.

По словам Назарова, пишет Оfficelife.media, задачей госкорпорации станет создание «единой производственной, технологической и кадровой дисциплины, проведение единой маркетинговой политики и системы продаж, единой сбытовой сети».

В правительстве убеждены, что это «снизит затраты на производство, увеличит долю на мировом рынке сельскохозяйственной техники белорусского производства и повысит капитализацию государственных активов».

Ожидается, что на подпись Александру Лукашенко документ направят еще до конца ноября.
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