Постановление правительства подписано 28 октября, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.





Запрет относится к жидкому и газообразному кислороду медицинского и технического назначения, будет действовать 6 месяцев и распространяется на все страны, в том числе страны ЕАЭС, пишет Reform.by. Исключение составляют гуманитарные поставки, поставки в качестве припасов, транзит.









МИДу поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования.





Также 27 октября правительством принято решение заморозить цены на медицинский кислород. Теперь его цену будет определять Минздрав.