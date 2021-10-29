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Правительство Беларуси запретило вывозить кислород

Временный запрет на вывоз за пределы Беларуси медицинского и технического кислорода введен с сегодняшнего дня.

Правительство Беларуси запретило вывозить кислород
Постановление правительства подписано 28 октября, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.

Запрет относится к жидкому и газообразному кислороду медицинского и технического назначения, будет действовать 6 месяцев и распространяется на все страны, в том числе страны ЕАЭС, пишет Reform.by. Исключение составляют гуманитарные поставки, поставки в качестве припасов, транзит.


МИДу поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования.

Также 27 октября правительством принято решение заморозить цены на медицинский кислород. Теперь его цену будет определять Минздрав.
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