Правительство Беларуси запретило вывозить кислород
Временный запрет на вывоз за пределы Беларуси медицинского и технического кислорода введен с сегодняшнего дня.
Постановление правительства подписано 28 октября, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.
Запрет относится к жидкому и газообразному кислороду медицинского и технического назначения, будет действовать 6 месяцев и распространяется на все страны, в том числе страны ЕАЭС, пишет Reform.by. Исключение составляют гуманитарные поставки, поставки в качестве припасов, транзит.
МИДу поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования.
Также 27 октября правительством принято решение заморозить цены на медицинский кислород. Теперь его цену будет определять Минздрав.
07:04 29/10/2021
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