



Как сказано в пресс-релизе, ожидаемый объем вложений как минимум в несколько миллионов евро позволит Bolt удовлетворить потребности как водителей-партнеров, так и пассажиров, уделив особое внимание повышению качества услуг и экспансии в большее количество городов в течение следующих месяцев.





По словам Эвана Лебедина, отвечающего за развитие транспортной платформы Bolt в Беларуси, в 2020 году количество клиентов платформы по всему миру почти удвоилось, и продолжает расти, достигнув в этом году результата в 75 млн пользователей в 45 странах и 300 городах, включая Минск.





Благодаря инвестициям со стороны компании нынешние и будущие водители, сотрудничающие с Bolt, при минимальном размере комиссии сервиса получат полный спектр преимуществ платформы – не только отсутствие минимального количества часов и гибкость в работе, но и доступ к приложению Bolt Driver с удобным интерфейсом, а также оперативную поддержку команды Bolt.





Кроме того, наращивание присутствия Bolt в Беларуси сделает рынок более конкурентоспособным и, как следствие, увеличит доходы водителей. Для них это означает больший контроль над своим временем и более эффективную работу.





За последние пару месяцев приложение Bolt прошло несколько этапов обновлений, которые позволили повысить его безопасность и добавить множество новых функций, среди которых и безналичные платежи в самом приложении.





О компании Bolt

Bolt – европейская транспортная платформа для заказа поездок с помощью приложения. Среди сервисов есть вызов автомобиля с водителем, каршеринг, прокат самокатов, а также доставка еды и продуктов.





Отдельное внимание уделяется вопросам устойчивого развития и экологии: Bolt стал первой платформой, на которой все поездки, в том числе в Беларуси, являются углеродно-нейтральными благодаря программе Green Plan.