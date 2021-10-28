И кто этот камикадзе? Власти заявляют, что нашли "европейского инвестора" для подсанкционного МАЗа
Правительство Беларуси заключит контракт с европейским инвестором для реализации "под ключ" проекта по удвоению выпуска автобусов на подпавшем под санкции ЕС Минском автозаводе (МАЗ), заявил вице-премьер белорусского правительства Юрий Назаров.
"Мы увеличим мощности производства (автобусов на "МАЗе" - ИФ) до 3 тыс. штук в год. Сегодня выпускаем максимально 1,5 тыс. Вчера была встреча с потенциальным европейским инвестором. Скорее всего, мы с ним подпишем в ближайшее время контракт на производство автобусов "под ключ", - сказал Назаров, выступая в среду перед парламентариями. Вице-премьера цитирует госагентство "БелТА".
Назаров также сообщил о планах полной модернизации производства Минского тракторного завода (МТЗ) с поэтапным увеличением объема выпуска тракторов современного технического уровня.
"Модернизация тракторостроительного производства позволит практически удвоить суммарный выпуск тракторов и машин до 70 тыс. штук к 2030 году и соответственно удвоить экспорт", - сказал вице-премьер.
Кроме того, по его словам, правительство планирует объединить производителей сельхозтехники в государственную корпорацию и одновременно принять меры по финансовому оздоровлению предприятий. Планируется, что в госкорпорацию войдут "МТЗ", "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш".
21 июня 2021 года вступили в силу санкции ЕС против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.
Таким образом, в общей сложности под индивидуальными санкциями, введенными ЕС против Беларуси, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций. В частности, санкции распространяются на "МАЗ", "БелАЗ" и "Белаэронавигацию".
Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.
24 июня Совет ЕС принял решение о введении в отношении Беларуси секторальных санкций, которые, в частности, касаются транзита и экспорта белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, ограничивают доступ на финансовый рынок ЕС.
Источник: interfax.by
20:19 28/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение