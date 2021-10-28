"Мы увеличим мощности производства (автобусов на "МАЗе" - ИФ) до 3 тыс. штук в год. Сегодня выпускаем максимально 1,5 тыс. Вчера была встреча с потенциальным европейским инвестором. Скорее всего, мы с ним подпишем в ближайшее время контракт на производство автобусов "под ключ", - сказал Назаров, выступая в среду перед парламентариями. Вице-премьера цитирует госагентство "БелТА".





Назаров также сообщил о планах полной модернизации производства Минского тракторного завода (МТЗ) с поэтапным увеличением объема выпуска тракторов современного технического уровня.





"Модернизация тракторостроительного производства позволит практически удвоить суммарный выпуск тракторов и машин до 70 тыс. штук к 2030 году и соответственно удвоить экспорт", - сказал вице-премьер.





Кроме того, по его словам, правительство планирует объединить производителей сельхозтехники в государственную корпорацию и одновременно принять меры по финансовому оздоровлению предприятий. Планируется, что в госкорпорацию войдут "МТЗ", "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш".





21 июня 2021 года вступили в силу санкции ЕС против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.





Таким образом, в общей сложности под индивидуальными санкциями, введенными ЕС против Беларуси, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций. В частности, санкции распространяются на "МАЗ", "БелАЗ" и "Белаэронавигацию".





Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.





24 июня Совет ЕС принял решение о введении в отношении Беларуси секторальных санкций, которые, в частности, касаются транзита и экспорта белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, ограничивают доступ на финансовый рынок ЕС.