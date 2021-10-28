Законопроект предлагает введение гарантированного возмещения банковских вкладов индивидуальных предпринимателей с ограничением по сумме возмещения в размере 100 тысяч рублей. Физическим лицам предоставляется возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными или в безналичном порядке).





– Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в области гарантированного возмещении вкладов. Вы знаете, что тема возмещения вкладов физическим лицам - очень актуальная. Граждане всегда переживают: вернуться ли их вклады в случае банкротства либо ликвидации банковского учреждения. Так вот, данный законопроект защищает граждан. Вся сумма банковского вклада будет возвращена, – сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.





Законопроектом предлагается увеличение продолжительности времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита), с двух до пяти лет.





Также предусмотрен переход к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности.







