Одобрен законопроект о возмещении банковских вкладов. Что нового?
Совет Республики Национального собрания одобрил законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)», сообщает БелТА.
Законопроект предлагает введение гарантированного возмещения банковских вкладов индивидуальных предпринимателей с ограничением по сумме возмещения в размере 100 тысяч рублей. Физическим лицам предоставляется возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными или в безналичном порядке).
– Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в области гарантированного возмещении вкладов. Вы знаете, что тема возмещения вкладов физическим лицам - очень актуальная. Граждане всегда переживают: вернуться ли их вклады в случае банкротства либо ликвидации банковского учреждения. Так вот, данный законопроект защищает граждан. Вся сумма банковского вклада будет возвращена, – сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.
Законопроектом предлагается увеличение продолжительности времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита), с двух до пяти лет.
Также предусмотрен переход к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности.
19:53 28/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение