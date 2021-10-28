"Результаты моделирования показывают, что в случае материализации рисков государственный долг в Республике Беларусь значительно увеличится. Государственный долг Беларуси может увеличиться в 2022 году почти до 61% ВВП по сравнению с прогнозируемым в базовом сценарии уровнем 46% ВВП. В среднесрочной перспективе государственный долг останется на уровне выше 61% ВВП", - говорится в материалах ЕФСР.





Фонд опубликовал в среду новый рабочий документ, в котором анализируются потенциальные риски реализации прямых и косвенных условных обязательств и их влияние на бюджетные и долговые позиции 4 стран (Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана) - получателей средств ЕФСР.





В документе подчеркивается, что для Беларуси "в краткосрочной перспективе шок, связанный с реализацией условных обязательств, приведет к резкому росту финансовых потребностей".





В связи с этим Беларуси потребуются новые значительные заемные ресурсы.





"Однако в условиях ограниченной международной поддержки и почти закрытого доступа к рынкам капитала Беларусь может столкнуться с серьезными рисками платежеспособности и ликвидности. К 2025 году потребности Беларуси в финансировании немного сократятся, однако они по-прежнему будут оставаться источником угрозы для долговой устойчивости, учитывая подверженность страны внешним и внутренним факторам неопределенности и ограниченный доступ к финансированию", - отмечается в публикации.





Эксперты фонда связывают возможность реализации рисков для госпредприятий с негативным влиянием на их деятельность пандемии. "В период кризиса, вызванного COVID-19, необходимость гарантийной поддержки со стороны государства значительно увеличилась, что потенциально может способствовать реализации условных обязательств", - говорится в документе.





По оценке ЕФСР, в Беларуси долг, гарантированный государством, вырос с 5,6% ВВП на начало 2020 года до 7% ВВП на начало 2021 года, и теперь он соответствует 14% общей суммы государственных обязательств.





По состоянию на конец 2020 года доля внешних гарантий составляла около 44% общего объема госгарантий по займам компаний. Основная доля госгарантий приходится на промпредприятия (55%), транспортные компании (7%) и предприятия энергетики (11%).





Эксперты также отмечают, что помимо гарантий белорусское правительство активно использует другие инструменты поддержки, например, докапитализацию, субсидии. В большинстве случаев поддержка оказывается через государственные банки, на которые приходится более 60% активов банковской системы страны.





Как сообщалось, государственный долг Беларуси на 1 сентября составил в эквиваленте 57,2 млрд белорусских рублей (более $23,6 млрд в эквиваленте по текущему курсу), сократившись за восемь месяцев на 0,6 млрд бел. рублей, или на 1,1%.





В том числе внешний госдолг составил $18,3 млрд, сократившись за январь-август на 1,5%. Внутренний госдолг (основной объем сформирован в инвалюте) на 1 сентября был равен в эквиваленте 11,3 млрд бел. рублей (около $4,7 млрд), увеличившись за январь-август на 14,3%.





На прошлой неделе в Минфине Беларуси "Интерфаксу" подтвердили, что страна из-за западных санкций столкнулась со сложностями в рефинансировании внешнего госдола и в связи с этим рассчитывает на новую кредитную программу ЕФСР.





"Министерство финансов традиционно ведет работу по привлечению займов на внешних рынках. В связи с введением западных санкций на данном этапе мы столкнулись со сложностями по рефинансированию своего валютного государственного долга. С некоторыми международными финансовыми институтами работа поставлена "на паузу".





В этой связи сотрудничество с Евразийским фондом стабилизации и развития, нашим давним партнером, является обоснованным и выгодным с финансовой точки зрения. К слову, в настоящее время прорабатывается уже четвертая программа с фондом", - отмечали в пресс-службе.





В настоящее время с ЕФСР прорабатывается матрица мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка Беларуси для поддержки кредитом фонда. По данным СМИ, Минск запрашивает в ЕФСР сумму в пределах $3 млрд.





В 2020 году ЕФСР предоставил экстренное финансирование в размере $500 млн на поддержку бюджета Беларуси в условиях пандемии COVID-19. В 2016-2018 годах ЕФСР предоставил Беларуси $1,8 млрд в рамках соглашения о финкредите на $2 млрд.





24 июня Евросоюз впервые ввел секторальные санкции в отношении Беларуси, которые предусматривают в том числе запрет на доступ Минска на европейские рынки заимствований.