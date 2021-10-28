"Энергоатом рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси", - заявили в компании.





Там подчеркнули, что импорт белорусской электроэнергии "позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке".





Напомним, накануне стало известно, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.