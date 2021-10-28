В Украине объяснили закупку электроэнергии в Беларуси
Украинская госкомпания "Энергоатом" прокомментировала закупку электроэнергии у Беларуси.
"Энергоатом рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси", - заявили в компании.
Там подчеркнули, что импорт белорусской электроэнергии "позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке".
Напомним, накануне стало известно, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.
Источник: belmarket.by
17:25 28/10/2021
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