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В Украине объяснили закупку электроэнергии в Беларуси

Украинская госкомпания "Энергоатом" прокомментировала закупку электроэнергии у Беларуси.

"Энергоатом рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси", - заявили в компании.

Там подчеркнули, что импорт белорусской электроэнергии "позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке".

Напомним, накануне стало известно, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.
Источник: belmarket.by
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