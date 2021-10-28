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Официально: потери беларуских НПЗ из-за санкции составили уже $80 млн

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров рассказал о ситуации

"К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация –  это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили $80 млн, – сказал Юрий Назаров, его цитирует БелТА.

Вместе с тем он отметил: приняты меры по сохранению возможности экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению «Нафтана» кредитными ресурсами для бесперебойных закупок нефти в России.

"Реализация этих мер позволила решить вопрос с загрузкой обоих НПЗ. До конца этого года они будут загружены с годовым объемом переработки 16,8 млн т в год, что практически на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году", – отметил вице-премьер.

Кроме того, в полном объеме обеспечены потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимическом сырье, а по нефтепродуктам создан их 30-суточный запас.
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