"К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация – это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили $80 млн, – сказал Юрий Назаров, его цитирует БелТА





Вместе с тем он отметил: приняты меры по сохранению возможности экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению «Нафтана» кредитными ресурсами для бесперебойных закупок нефти в России.





"Реализация этих мер позволила решить вопрос с загрузкой обоих НПЗ. До конца этого года они будут загружены с годовым объемом переработки 16,8 млн т в год, что практически на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году", – отметил вице-премьер.





Кроме того, в полном объеме обеспечены потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимическом сырье, а по нефтепродуктам создан их 30-суточный запас.