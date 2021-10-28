СМИ: продукция беларуского подсанкционного завода экспортируется в Европу через литовскую компанию
Одно из крупнейших и важнейших беларуских предприятий – Белорусский металлургический завод (БМЗ) - контролирует действующую в литовском Шяуляй компанию BMZ-Baltija и через нее торгует металлопродукцией в странах Балтии, Скандинавии и Западной Европы, сообщил в четверг Отдел журналистских расследований LRT.
Литва входит в пять основных направлений экспорта этого предприятия.
В прошлом году доходы от продаж BMZ-Baltija, связанные с торговлей белорусскими металлами, составили 174 млн евро, в 2018 и 2019 годах они составляли почти 250 млн евро ежегодно.
45% акций BMZ-Baltija принадлежат литовской компании Steelland, а оставшиеся – БМЗ.
Как отмечает LRT, Белорусский металлургический завод, акции которого принадлежат Белорусскому министерству промышленности, вносит значительный вклад в содержание режима Лукашенко. Также в BMZ-Baltija работает бывший представитель региональной власти в Беларуси Юрий Хилинский, ранее он руководил Первомайским районом города Бобруйска.
Источник: delfi.lt
14:35 28/10/2021
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