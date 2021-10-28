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Евро и доллар рванули

На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг белорусский рубль уже третий раз за последние четыре дня подешевел к корзине валют.

До этого была серия из семи укреплений подряд, в конце которой значение валютной корзины упало до минимума за 434 дня.

С начала недели стоимость корзины валют выросла на 0,24%, но с начала месяца она обвалилась на 1,87%.

Курс доллара вырос на 0,0110 BYN до 2,4308 BYN/USD.

Доллар подорожал второй раз и оказался на максимуме за неделю, а до этого он находился на минимуме за 15(!) месяцев.

С начала месяца американская валюта подешевела на 0,0828 BYN. 

Курс евро подскочил на 0,0131 BYN до 2,8197 BYN/EUR. Евро вместе с долларом укрепляется второй день, а до этого его стоимость находилась на минимуме за 456 дней.

С начала октября стоимость евро рухнула более чем на 10 копеек (0,1007 BYN).

Курс российского рубля снизился ещё на 0,0076 BYN до 3,4487 BYN/100 RUB, а всего два дня назад рубль РФ взлетел до максимума почти за четыре месяца.

С начала текущего месяца сотня российских рублей подешевела на 0,0135 BYN. 

Московская биржа

Российский рубль сегодня продолжил дешеветь к евро и доллару на Московской бирже.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 71 копейку до 70,5207 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра подскочил на 81 копейку до 81,8393 RUB/EUR.
Источник: select.by
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