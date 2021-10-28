Евро и доллар рванули

До этого была серия из семи укреплений подряд, в конце которой значение валютной корзины упало до минимума за 434 дня.





С начала недели стоимость корзины валют выросла на 0,24%, но с начала месяца она обвалилась на 1,87%.





Курс доллара вырос на 0,0110 BYN до 2,4308 BYN/USD.





Доллар подорожал второй раз и оказался на максимуме за неделю, а до этого он находился на минимуме за 15(!) месяцев.





С начала месяца американская валюта подешевела на 0,0828 BYN.





Курс евро подскочил на 0,0131 BYN до 2,8197 BYN/EUR. Евро вместе с долларом укрепляется второй день, а до этого его стоимость находилась на минимуме за 456 дней.





С начала октября стоимость евро рухнула более чем на 10 копеек (0,1007 BYN).





Курс российского рубля снизился ещё на 0,0076 BYN до 3,4487 BYN/100 RUB, а всего два дня назад рубль РФ взлетел до максимума почти за четыре месяца.





С начала текущего месяца сотня российских рублей подешевела на 0,0135 BYN.





Московская биржа

Российский рубль сегодня продолжил дешеветь к евро и доллару на Московской бирже.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 71 копейку до 70,5207 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 81 копейку до 81,8393 RUB/EUR.