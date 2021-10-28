Ирина Новикова. В студии радио Sputnik ― завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор экономических наук





В союзных программах, по словам собеседницы Sputnik, согласовывались косвенные налоги, прежде всего акцизы и НДС – это будет гармонизироваться, как заявлено в дорожных картах, кроме того, частично будет согласовываться денежно-кредитная политика двух стран, ведь для того, чтобы ввелась единая валюта, прежде всего, должен быть одинаковый уровень инфляции, а у нас он различается, отметила Новикова.





"Часто задают вопрос, а будет ли у нас общая валюта, нет, не будет. Мы не хотим повторять опыт Греции, потому что фискальную политику Евросоюз оставил каждой стране – сбор налогов, как планировать заработную плату бюджетникам, госпрограммы различные, и поэтому Греция и нарастила 300 миллиардов долга, и у нас, к сожалению, когда говорят, будет ли валюта, я всегда отвечаю, нет, не будет… Для того, чтобы запущен был рубль, не будет общего рубля, во всяком случае, в ближайшей перспективе, в обозримой мы пока рубля общего не увидим. Может быть, не рубль, а еще какая-нибудь валюта, "коин" какой-нибудь появится. Мы пока не обсуждаем этот вопрос, потому что у нас разная фискальная политика. Мы это не согласовывали, нет, про совместную валюту ничего там (в дорожных картах ― Sputnik) не было", ― отмечает Новикова.





Экономист также объясняет, почему тесная интеграция в региональные группировки сейчас становится необходимостью не только для России и Беларуси в рамках Союзного государства, и постсоветского блока в рамках ЕАЭС, но и для всего мира на фоне провала глобализации.





"Неважно с кем, но с кем-то надо интегрироваться, потому что в ближайшем будущем мир будет развиваться большими региональными интеграционными группировками. Две тенденции сейчас господствуют в мировой экономике - тенденция к изоляционизму, но изолированно ни одна страна, даже США со своим емким рынком не смогут развиваться, и любая страна движется к регионализму. Глобализация в том виде как она была уже пробуксовывает, и это показал Трамп своей политикой "сделаем Америку великой опять", кроме того, грядет цифровая эра, и никто не знает, что делать с избыточной рабочей силой", ―рассуждает экономист.







