Так, по данным МНС, компания «Беларусьторг» с 1 ноября на 95 копеек повысит цены на Kent Silver и Kent Navy Blue (до 4,20 рублей). На 65 копеек — Pall Mall Superslims Azure (до 3,1 рублей). На 46 копеек — Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition.





Изменяет стоимость сигарет и ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Например, Rothmans Click Hit подорожает на 15 копеек до 3,1 рубля. Pall Mall Nano и Nanokings — на 10 копеек до 3,05 рублей, а Pall Mall Superslims — до 3,1 рублей. А на 9 копеек больше будут стоить сигареты Pall Mall (3,19 рубля).





На 10 копеек подорожают Vogue (до 4,6 рубля), а также Rothmans Demi, Rothmans Click, Rothmans of London (до 3,15 рублей).





«Табак-Инвест» и «Интер-Тобакко» не планируют поднимать цены.





Стоимость всех сигарет можно посмотреть на сайте МНС.





Ранее цены на сигареты поднимали с 1 октября, пишет Телеграм.







