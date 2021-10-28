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Некоторые на 95 копеек. В Беларуси с 1 ноября снова подорожают сигареты

Некоторые виды сигарет в Беларуси с 1 ноября снова подорожают. В Министерстве по налогам и сборам опубликовали информацию о заявленных и применяемых максимальных розничных ценах на них.

Так, по данным МНС, компания «Беларусьторг» с 1 ноября на 95 копеек повысит цены на Kent Silver и Kent Navy Blue (до 4,20 рублей). На 65 копеек — Pall Mall Superslims Azure (до 3,1 рублей). На 46 копеек — Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition.

Изменяет стоимость сигарет и ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Например, Rothmans Click Hit подорожает на 15 копеек до 3,1  рубля. Pall Mall Nano и Nanokings — на 10 копеек до 3,05 рублей, а Pall Mall Superslims — до 3,1 рублей. А на 9 копеек больше будут стоить сигареты Pall Mall (3,19 рубля).

На 10 копеек подорожают Vogue (до 4,6 рубля), а также Rothmans Demi, Rothmans Click, Rothmans of London (до 3,15 рублей).

«Табак-Инвест» и «Интер-Тобакко» не планируют поднимать цены.

Стоимость всех сигарет можно посмотреть на сайте МНС.

Ранее цены на сигареты поднимали с 1 октября, пишет Телеграм.

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