По его словам, предлагается объединить производственный, технологический, коммерческий, кадровый потенциалы предприятий сельскохозяйственного машиностроения - холдингов "МТЗ", "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш". Определяются механизмы финансового оздоровления участников корпорации, в том числе через Агентство по управлению активами в соответствии с указом от 15 октября 2021 года №391 "О стабилизации финансового состояния организаций".





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