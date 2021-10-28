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МТЗ и еще четыре предприятия планируют объединить в госкорпорацию

Государственная корпорация сельскохозяйственного машиностроения должна объединить пять предприятий, проект указа о создании госкорпорации будет внесен в правительство до 1 ноября, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров.

По его словам, предлагается объединить производственный, технологический, коммерческий, кадровый потенциалы предприятий сельскохозяйственного машиностроения - холдингов "МТЗ", "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш". Определяются механизмы финансового оздоровления участников корпорации, в том числе через Агентство по управлению активами в соответствии с указом от 15 октября 2021 года №391 "О стабилизации финансового состояния организаций".

bestbelarus.by

"Поручено до 1 ноября внести проект указа о создании государственной корпорации в правительство. Думаю, в ноябре мы его доработаем и отправим Президенту", - сказал Юрий Назаров. Его цитирует БелТА
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