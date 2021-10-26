Таковы результаты опроса, проведенного Belarus IT Companies Club с 6 по 11 октября 2021 года среди собственников и директоров IT-компаний Беларуси, пишет belmarket.by.





Так, 78% IT-руководителей столкнулись с сокращением на рынке технических специалистов, а 46% констатировали их ощутимый дефицит. Данный показатель в сравнении с данными апреля 2021 вырос на 12%. При этом лишь 4% респондентов считают, что IT-специалистов в Беларуси стало больше.





Как отмечают авторы опроса, если в апреле 20% руководителей не ощущали оттока разработчиков, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Не ощущают оттока только 2% нанимателей.





35% считают, что за последние полгода релокировались за рубеж примерно 5—10% IT-специалистов, 50% думают, что уехало более 10% разработчиков.





Что касается развития данной ситуации, то по прогнозам респондентов релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью или усилится (63%). Вместе с тем, 35% участников опроса прогнозируют замедление оттока в ближайшее время. В апреле прогноз был менее радужным — о замедлении тогда говорили лишь 13%.





В отчете, опубликованном по итогам опроса BICC, говорится, что 46% компаний не планируют выводить бизнес из Беларуси даже частично. Чуть больше половины поддерживают идею релокации части сотрудников, а не компании целиком. При этом 30% компаний уже вывезли часть команды или в процессе релокейта, 22% — планируют это сделать. Всего 2% компаний вывезли всех сотрудников или планируют это сделать.





Для сравнения, в апреле 2021 года оставаться в Беларуси планировали 62% компаний, 37% выступили за частичную релокацию.



