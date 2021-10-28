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Суд ЕС наложил на Польшу штраф €1 млн в день

Суд Европейского союза (ЕС) обязал Польшу выплачивать штраф в размере €1 млн ($1,16 млн) в день за то, что она не приостановила работу дисциплинарной палаты Верховного суда.

 Ранее суд ЕС обязал Варшаву приостановить ее деятельность. Польша говорила, что упразднит палату в рамках более широких реформ, но пока не представила подробных планов.

«В постановлении, вынесенном сегодня, вице-президент трибунала обязал Польшу выплачивать... штраф в размере €1 млн в день, начиная с даты, когда это решение было передано Польше»,— говорится в заявлении суда (перевод по Reuters). Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что требование расценивается как «узурпация и шантаж».

Напомним, европейский суд постановил, что изменения в польском законе «О Национальном судебном совете» могут нарушать европейский закон, и пригрозил Польше экономическими санкциями. Варшава отказалась исполнять это решение. В ЕК заявили, что постановление польского суда «вызывает серьезные опасения». ЕК отметила, что все постановления европейского суда обязательны для органов власти всех стран--членов ЕС, в том числе для национальных судов, пишет kommersant.ru
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