Ранее суд ЕС обязал Варшаву приостановить ее деятельность. Польша говорила, что упразднит палату в рамках более широких реформ, но пока не представила подробных планов.





«В постановлении, вынесенном сегодня, вице-президент трибунала обязал Польшу выплачивать... штраф в размере €1 млн в день, начиная с даты, когда это решение было передано Польше»,— говорится в заявлении суда (перевод по Reuters). Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что требование расценивается как «узурпация и шантаж».



