Вышли из состояния неплатежеспособности: Чистая прибыль «Гродно Азота» за девять месяцев составила 278 млн рублей
278 миллионов рублей за девять месяцев этого года составила чистая прибыль «Гродно Азота». Об этом 26 октября сообщило корпоративное издание «Гродненский химик».
Руководство «Гродно Азота» провело оперативное совещание. По окончании совещания стали известны результаты работы предприятия за девять месяцев 2021 года. Со слов заместителя гендиректора по экономике и финансам Дмитрия Горошко, «Гродно Азот» выполнил план по всем показателям. А чистая прибыль от деятельности предприятия составила 278 миллионов рублей.
Отмечается, пишет s13.ru, что «финансовый результат направлялся на снижение кредитной нагрузки», что позволило выйти из состояния неплатежеспособности.
09:46 28/10/2021
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