







Руководство «Гродно Азота» провело оперативное совещание. По окончании совещания стали известны результаты работы предприятия за девять месяцев 2021 года. Со слов заместителя гендиректора по экономике и финансам Дмитрия Горошко, «Гродно Азот» выполнил план по всем показателям. А чистая прибыль от деятельности предприятия составила 278 миллионов рублей.





Отмечается, пишет s13.ru, что «финансовый результат направлялся на снижение кредитной нагрузки», что позволило выйти из состояния неплатежеспособности.







