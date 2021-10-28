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Швец: у предпринимателей путь один — в юрлица

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец считает, что сегодня, когда власти исправляют перекос в налоговом законодательстве, «допущенный в порыве либерализма», у индивидуальных предпринимателей остался один путь для продолжения бизнеса — создавать юрлица.


По мнению Швеца, наблюдаемый в предпринимательской среде перекос заключается в том, что законодательство до сих пор не запрещало ипэшнику еще и самозанятым быть, распределяя налоговые платежи по усмотрению.

На этом фоне работать юрлицу в любой категории (ЧУП, ООО) конкурентно тяжелее, уверен Швец, пишет Оfficelife.media со ссылкой на БЕЛТА. Нагрузка на юрлица выше. Поэтому они начали встраивать индивидуального предпринимателя как налогового агента в свою экосистему, понижая тем самым уровень налогообложения. Отсюда пошли и конкурентные перекосы.

«Наступило время выстроить ступенчатость и с экономической точки зрения. Вот ты уперся в потолок, и не должно быть выбора, как клонироваться на три-четыре ипэшника. Ты должен понимать, что у тебя путь один — в юрлицо», — сказал Швец.
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