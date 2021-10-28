







Он сообщил, что нормы проекта указа будут распространяться на две сферы - автомобильные перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном сообщении, а также перевозки пассажиров автомобилями такси.





"Первый аспект - обеспечение безопасности. Мы имеем статистику, когда при перевозке автомобилями такси в 2019 году погибло 7 пассажиров, в 2020 году - уже 16. Здесь налицо достаточно не радужная динамика, когда по вине водителей, автомобильных перевозчиков гибнут люди", - подчеркнул представитель Минтранса.





Он отметил, что происходит это из-за того, что водители такси зачастую работают по 16-18 часов в сутки, при норме не более 12. При этом такой график устанавливают зачастую наниматели, диспетчеры такси, владельцы электронных информационных систем.





"После нахождения водителя за рулем более 12 часов в сутки происходят необратимые процессы, которые, в том числе, вводят его в состояние стресса, соответственно отсюда ухудшение безопасности движения, ДТП и гибель людей", - пояснил Гладкий.





Вторая проблема, которую призван решить документ, рассказал представитель ведомства, - несоблюдение автоперевозчиками требований законодательства.





"Со своей стороны мы считаем, что требования достаточно просты и понятны всем. Вместе с тем отдельные перевозчики в погоне за быстрым рублем не соблюдают требования зако одательства", - подчеркнул он. По мнению специалиста, это выливается в несоблюдение мер безопасности, непрохождение техосмотра, отсутствие страхования гражданской ответственности.





"Плюс достаточно серьезный процент теневого рынка автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, это касается международных перевозок. Фактически отдельные перевозчики имеют конкурентное преимущество перед теми перевозчиками которые работают официально, заключают договоры с операторами", - отметил Гладкий.





Он сообщил, что Минтранс предлагает ввести карты допуска для водителей ТС, регистрационные карты транспортного средства. "Плюс к этому карты должны будут получить диспетчеры такси и диспетчеры автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении", - добавил представитель ведомства.





"Предполагается, что будет единовременное получение таких карт. В дальнейшем продлевать их действие или проводить какие-либо другие манипуляции с этими картами не потребуется", - подчеркнул он.





В целом, резюмировал Гладкий, документ должен побудить перевозчиков соблюдать требования законодательства, а также направлен на то, чтобы устранить с рынка недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих законодательство, требования по обеспечению безопасности перевозок.



