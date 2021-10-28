Минфин: ИП предстоит определиться с формой продолжения бизнеса в 2023 году
В течение 2022 года большинству индивидуальных предпринимателей предстоит принять решение: в каком виде они смогут или захотят осуществлять деятельность с 2023 года.
Об этом предупредил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступая в ходе проекта БелТА «Экспертная среда».
Кийко спрогнозировал, пишет Оfficelife.media, что большинство индивидуальных предпринимателей перейдут в самозанятые, поскольку для них предусмотрено значительное упрощение административных процедур.
Продолжить свою деятельность в качестве ИП смогут только те, кто будет соответствовать установленным государством видам деятельности. При этом розничная торговля останется видом деятельности, которым индивидуальные предприниматели смогут заниматься и в 2023 году, пообещал замминистра.
«Если предпринимателей не устроят два этих варианта, то им предлагается возможность перехода в микроорганизацию», — пояснил Кийко.
По словам чиновника, такой вариант предусмотрен для тех, у кого сформирован достаточно масштабный бизнес с использованием наемного труда. В рамках этой организационно-правовой формы можно будет применять упрощенное налогообложение.
08:28 28/10/2021
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