











Газпром опасается падения спроса на газ, поэтому намерен снизить его стоимость для Европы. Об этом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.





Один из собеседников агентства сообщил, что желаемый диапазон цен на газ в Европе для России – примерно 300-400 долларов за тысячу кубометров. В таком случае Газпром сможет сохранить контроль над рынком, даже несмотря на переход европейских стран на более экологические источники энергии.





Другой собеседник агентства назвал цену в 200-400 долларов.





Как отмечает издание, РФ обеспокоена тем, что рост цен повлечет за собой падение спроса на поставки Газпрома, который в прошлом году поставил почти треть всего потребляемого газа в Европе.





Как известно, сейчас газ в Европе торгуется выше 1000 долларов за тысячу кубометров.





На этой неделе Газпром снизил поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа до 8 млн кубометров в день вместо забронированных 31 млн.