







Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел в октябре Belarus IT Companies Club (BICC) среди собственников и директоров IT-компаний Беларуси.





Целью опроса было проанализировать ситуацию в IT и сравнить текущую обстановку с той, что была год и полгода назад, пишет Reform.by. Участие в опросе приняли представители 120 организаций. В основном это компании старше трех лет, 36% работают в отрасли больше 10 лет. 87% опрошенных компаний являются резидентами ПВТ, 70% имеют штат до 100 человек, 63% работают по принципу аутсорса или аутстафа.





Почти все компании экспортоориентированные, у 67% доля экспорта в выручке составляет больше 90%. Чаще всего их клиенты из США и Центральной Европы.





Источник: bicc.co





Растет число компаний, которые имеют или собираются открыть представительства за рубежом. В октябре 2020 года 45% имели его и 19% планировали открытие, а теперь это соответственно 56% и 28%. Лишь 16% не имеют представительства и не намерены его открывать — это на 4% меньше, чем полгода назад.





Результаты опроса свидетельствуют, что финансовое состояние компаний отрасли улучшается. Это отметили 49% — на 10% больше, чем в апреле. При этом 40% отметили, что их финансовое состояние не изменилось, а лишь 11% — что ухудшилось (полгода назад таких было 20%, год назад — 27%). Также 71% компаний отмечают увеличение выручки в сравнении с 2020 годом, уменьшение — лишь 4%. Это соотносится с тем, что 59% компаний повысили стоимость услуг в сравнении с прошлым годом, она не изменилась у 39% компаний. При этом компании стали более оптимистично смотреть на дальнейший спрос на IT-услуги, около 60% ожидают его роста.





Интересно, что 59% компаний отмечают наличие тех или иных проблем с клиентами из-за текущей ситуации в Беларуси (в апреле показатель был 42%). А 44% отметили, что у них есть сложности с приемом платежей из-за границы (в июле, когда BICC проводил упрощенный опрос, таких было меньше — 30%, они отмечали сложности в основном с платежами из Европы).





Источник: bicc.co





Что касается работников, в большинстве компаний (65%) штат за год вырос, снизили его только 15%. При этом 51% компаний увеличили за год свой штат сотрудников за рубежом. У трети опрошенных таких сотрудников нет.





Большинство IT-бизнесов отмечают растущую нехватку квалифицированных кадров: 78% компаний отметили, что число технических специалистов снижается, а 46% указали на ощутимый дефицит (это на 12% больше, чем полгода назад).





С нехваткой специалистов частично связано и повышение среднего уровня зарплат в компаниях, его отметили 84% респондентов, на него также повлияло повышение ожиданий работников по зарплате.





Также сейчас большинство руководителей компаний отмечают отток IT-специалистов за рубеж. Не ощущают оттока только 2% нанимателей, тогда как полгода назад таких было 20%. Половина опрошенных оценивают отток в 10-20% и более.





Оценка оттока разработчиков за рубеж, в % от общего числа ИТ специалистов в отрасли. Источник: bicc.co





При этом 63% респондентов ожидают, что в ближайшее время отток будет продолжаться с той же скоростью или усилится, но 35% уверены, что он замедлится (полгода назад таких оптимистов было лишь 13%).





Растет число тех компаний, которые находятся в процессе полного или частичного релокейта, совершили или планируют его. Их уже 54%. Вообще не собираются выезжать из Беларуси на данный момент 46% компаний, тогда как полгода назад их было 62%. Лишь 2% компаний уже совершили или планируют полный релокейт (это маленькие продуктовые компании до 20 человек). А вот частичный релокейт провели или сейчас проводят 30% компаний, еще 22% его планируют. Для сравнения, полгода назад лишь 37% проводили или планировали частичный релокейт.





Источник: bicc.co





Кроме того, респондентов спросили, сколько продлится «особенное время» в Беларуси. 51% ответили, что не меньше трех лет, 27% — двух лет, 17% — года. При этом полгода назад вариант «больше года» выбирали 75% опрошенных, а год назад — 39%. А вот 5% и сейчас не считают, что нынешнее время в Беларуси является «особенным».





Авторы опроса приходят к выводам, что в белорусской IT-среде растет тренд на расширение своего присутствия в других странах, частичный релокейт сотрудников. В качестве главных направлений для открытия новых офисов в первую очередь сейчас рассматривают Украину, Польшу и Литву (за год первые две поменялись местами в топе). Несмотря на растущий оптимизм насчет будущего спроса на услуги, компании все пессимистичнее оценивают бизнес-климат в стране, 80% ожидают ухудшения условий для IT-бизнеса, особенно опасаясь отмены льгот ПВТ: в таком случае рентабельность будет недостаточной, считает все больше компаний.





В целом, считают авторы доклада, текущие сложности вынуждают белорусские IT-компании выходить на новые рынки, улучшать бизнес-процессы и структуру, а значит, сделают их сильнее.