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Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси

С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси
Согласно ему, украинская государственная компания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта из нашей страны. Еще 15 МВт приобрела компания «Электро Комьюнити», пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги аукциона «Укрэнерго».

Украина с мая запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября, пишет Reform.by. Затем это решение было продлено до 1 ноября. Накануне Александр Лукашенко заявлял, что не против продавать электроэнергию Украине и Литве, хотя и хотел бы их наказать за позицию в отношении официального Минска.
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