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Даже бюджетникам урезали зарплату

В бюджетных организациях, по данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе — сентябре 2021 года составила 1.121,9 рубля, в сентябре — 1.129,6 рубля, что на 10,5 рубля, или на 0,9%, больше, чем в августе 2021 года.

Реальная заработная плата в бюджетном секторе за девять месяцев текущего года по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период увеличилась на 5,1%, в сентябре 2021 года по сравнению с августом — уменьшилась на 0,4%, пишет naviny.online

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций страны (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—сентябре 2021 года составила 1.399,7 рубля, в том числе в сентябре — 1.442,7 рубля, что на 20,5 рубля, или на 1,4%, меньше, чем в августе 2021 года.

Наиболее низкие зарплаты в сентябре были у социальных работников — 788,2 рубля, творческих работников — 791,3 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 823,2 рубля. В здравоохранении средняя зарплата составила 1.304,5 рубля, в образовании — 948,5 рубля.

24 июня Александр Лукашенко на совещании в Свислочском районе (Гродненская область) заявил, что «было бы неплохо» довести уровень средней заработной платы по стране к концу пятилетки до 700—800 долларов и «прекрасно», если он достигнет 1.000 долларов. Он также сказал о необходимости «подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране».

На IV Всебелорусском народном собрании, прошедшем в декабре 2010 года, Лукашенко заявил, что к концу пятилетки (к 2015 году) средняя зарплата по стране приблизится к 1.000 долларов в эквиваленте.
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