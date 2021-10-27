"Думаю, что с помощью Еврокомиссии (ЕК) и доброй воли мы все же можем найти эти решения и эффективно не пропускать электроэнергию из Беларуси на рынок континентальной Европы. Сегодня мы все понимаем, что эта электростанция (Белорусская АЭС - ИФ) - большой очаг опасности не только для Литвы, не только для Латвии, но для всего региона", - сказал Науседа на совместной пресс-конференции с находящимся в Вильнюсе президентом Эстонии Аларом Карисом.





Глава Литвы напомнил, что Совет Европейского союза еще в прошлом году обязал ЕК искать решения, как технически не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС.





"Нам следует позаботиться, чтобы мы были единодушны среди своих единомышленников и среди своих партнеров", - сказал Науседа, отвечая на вопрос, готова ли Литва к энергетическому кризису или принятию Россией ответных мер.





Литва, стремящаяся заблокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС на свой рынок, долгое время не могла договориться с Латвией и Эстонией о методике торговли электроэнергией с третьими странами (в том числе с Россией). Изначально предполагалось, что все три прибалтийские государства будут придерживаться единой методики торговли, однако предложенные Литвой условия не устроили ее соседей. По данным источников BNS, самой недовольной новыми правилами Литвы была Эстония, хотя она напрямую не торгует электроэнергией с Россией. Эстонская сторона считает, что Литва своими правилами ограничивает возможности энерготорговли с РФ, пишет Интерфакс-Запад





В Вильнюсе заявляли, что пока не будет достигнуто новое соглашение Литвы, Латвии и Эстонии о торговле электроэнергией с третьими странами, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли. Впоследствии Рига и Таллин согласовали новую методику, которая вступила в силу с 12 октября. Она, согласно официальным заявлениям, гарантируют непрерывность торговли электроэнергией с Россией. Новая методика, в частности, предусматривает, что мощности межсетевых соединений между Эстонией-Латвией и Латвией-Литвой не зависят от расчета мощности соединений с Россией.

Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда Белорусская АЭС начала производить электроэнергию. А с 15 сентября этого года литовский сетевой оператор Litgrid ограничил максимальную пропускную способность трансграничных ЛЭП на литовско-белорусском направлении.





Холдинг "Интер РАО" в начале октября отмечал, что Литва по-прежнему не сняла ограничения на поставки электроэнергии из России, несмотря на протесты Латвии и Эстонии. Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Таким образом, страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что, по мнению "Интер РАО", смягчило бы для них последствия резкого роста цен на электроэнергию на европейском рынке.



