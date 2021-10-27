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КГК сообщил о перекрытии криптовалютного канала финансирования протестов

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена незаконная деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют, сообщили в КГК в среду.

"Криптообменник (интернет-ресурс, через который покупалась и продавалась криптовалюта - ИФ) работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"Несмотря на предпринимаемые организаторами незаконной деятельности меры конспирации и анонимизации работниками органов финансовых расследований были установлены участники подозрительных переводов", - рассказали в ведомстве.
По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 5 граждан Республики Беларусь возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивается на сумму более Br8 млн.

У фигурантов изъято более $200 тыс. и 65 тыс. евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Наложен арест на имущество и транспортные средства, пишет interfax.by

"Также установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник. Указанным фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка", - рассказали в КГК.
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