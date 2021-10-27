Фото: sputnik.by





Недавно с подачи его бывших партнеров начато производство по банкротству его самого – как ИП, пишет ej.by.





Согласно материалам дела, в суд с заявлением о начале процедуры по признанию ипэшника Юсефа Недала Амина экономически несостоятельным обратилась компания-девелопер «Рам-Глобал». На основании заявления в сентябре было возбуждено конкурсное производство в отношении некогда самого успешного сирийского бизнесмена в Беларуси. Первое судебное разбирательство, к которому управляющая структура сейчас собирает претензии кредиторов, состоится в начале декабря текущего года.





Юсеф Недал Амин – одна из ярчайших фигур белорусского бизнеса 1990-х и 2000-х. В советское время он обучался в Минске, а 1994 году вместе с несколькими земляками (Юсеф Недал Амин стал главой сирийской общины в Беларуси), также получавшими образование в белорусской столице, создал компанию «Кравира».





Она стала крупным игроком в нескольких нишах. В частности, «Кравира» управляла клубами и казино «Палас» и инвестировала в первую в стране сеть пиццерий Zio Pepe. Во второй половине 1990-х при поддержке тогдашнего президентского завхоза Ивана Титенкова сирийцы занялись лесным бизнесом, а в начале 2000-х, одними из первых, сконцентрировались на инвестициях в недвижимость – коммерческую и жилую.





В 2000-х компания «Кравира» под началом Юсефа Недала Амина претендовала на то, чтобы стать одним из главных игроков на этом рынке. В Жодино была создана производственная база, «Кравира» начала столбить участки под жилую и коммерческую недвижимость в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске, Бобруйске и в других городах страны. Но масштабы погубили бизнес. Падение строительного направления «Кравиры» началось с 2011 года, когда государственные органы начали предъявлять бизнесмену многочисленные претензии. В итоге компания сдала только офисный центр на улице Клары Цеткин («Кравира Сити»), в котором некоторое время работал главный офис «Банка ВТБ», и обанкротилась. Конкурсное производство по ее делу стартовало в конце 2014 года, а ликвидация компании завершилась в 2018 году.





К тому времени, когда начинались проблемы у «Кравиры», Юсеф Недал Амин вместе с другими белорусскими сирийцами (Саллум Имад Исса, Аль-Хамшо Тахер Мухаммад и др.) стал участником другого проекта – возведения рядом с «Кравира Сити» бизнес-центра, который получит название «Рам».





Первоначально этот участок тоже выделялся «Кравире» - предполагалось построить на нем элитную пятизвездочную гостиницу, торговый комплекс и бизнес-центр высотой в 50 этажей. Белорусские сирийцы привлекли инвестора - иорданца Акрама Якоба Салима Бейрути и вошли в совместную с ним компанию «Бейрути Глобал и партнеры по строительству и развитию».





Но у иорданца возникли финансовые проблемы и его (а также постепенно и сирийцев) в качестве инвесторов заменили владельцы семейной ливанской компании «Хури групп фор инвестмент». Именно семье Хури, а также Хаддаду Санаа принадлежит в настоящее время действующий бизнес-центр «Рам», которым управляет компания «Рам-Глобал».





Судя по данным Минюста, Юсеф Недал Амин сначала на протяжении 2013-2018 годов был управляющим компанией «Рам-Глобал» в качестве ИП, а потом на протяжении нескольких месяцев 2018 года выполнял функции ее руководителя, как физическое лицо.