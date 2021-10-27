+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусские компании жалуются на проблемы с открытием счетов за границей

Основатель независимой площадки для корпоративных финансовых директоров CFOS Territory Наталья Гуринович заявила со ссылкой на коллег о проблемах у белорусских компаний из-за западных санкций.

По ее словам, белорусские компании сталкиваются как с перебоями в поставках комплектующих с белорусских машиностроительных заводов, так и с проблемами с прохождением международных платежей.

«Деньги иностранным поставщикам идут долго (до трех недель), тщательно контролируются службой комплаенса иностранных банков. Более того, процедура открытия счетов за границей из просто бюрократической превратилась в реальный квест, даже если счета открывает резидент страны банка, но с белорусскими корнями», — утверждает эксперт. Ее цитирует officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]