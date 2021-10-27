Однако реальная инфляция уже сейчас перевалила за 15%, считает бывший глава Нацбанка.

Хотя, по официальным данным Нацбанка, годовая инфляция по итогам сентября составила 10,2%.





Станислав Богданкевич рассказал Беларускай праўдзе о перспективах беларуского рубля.





- Стабильность беларуского рубля есть: колебания в пределах 2.4-2.5 связаны со спросом и предложением и в определенной мере вызваны сокращением импорта. А кроме того, население вынужденно избавляется от долларов, чтобы поддерживать уровень потребления. В результате стабильность есть, но в долгосрочной перспективе курс рубля будет определяться состоянием экспорта-импорта.





В этом году наблюдается положительный баланс, резко вырос – на 30% – экспорт. Это очень высокий показатель, свидетельствующий об оживлении экономики в России, в мире, – за счет этого залежи на складах были несколько снижены и в страну поступила валюта.





- Можно предположить, что такой же курс рубля продержится и до конца года?





- Ничего кардинального не произошло. Сейчас спрос на твердую валюту уменьшился, население потратило свои валютные сбережения в связи с низким уровнем жизни – вот два основных фактора, которые повлияли на стабильность курса.





- Прогноз на 2022 год сложно выстраивать?





- Если Нацбанк и дальше не включит печатный станок, то беларуский рубль будет демонстрировать определенную стабильность: курс 2.4-2.7 сохранится.





- Санкции способны поколебать внешний баланс и повлиять на самочувствие рубля?





- Если бы не было Путина, который поддерживает беларуский режим, безусловно сказались бы. А так Россия получает большую валюту в связи с ростом цен на энергоносители (на нефть, на газ), поэтому она может позволить себе содержать белорусский режим. Мы не должны забывать, что за спиной Лукашенко стоит Путин, а у Путина есть деньги. Сегодня выросли цены на энергоносители: тонна нефти стоит 85 долларов, растут цены на газ. Поэтому у Кремля есть возможности поддерживать беларуский режим, который находится на содержании у России. В том числе и по экспорту. Ранее официальный Минск планировал диверсифицировать беларуский экспорт, а сегодня экспорт резко увеличился в Россию.





Были ожидания, что массовое неприятие народом повлияет на быстрый уход Лукашенко. Но беларускому правителю неважно, что будет с экономикой, что будет с доходами людей, важно удержаться во власти. Поэтому и не уходит, не начинает переговоры, чтобы стабилизировать политическую и экономическую ситуацию. Сейчас у нас очень крупный показатель инфляции: если в июле – 5%, по итогам сентября – 10,2%, то на самом деле более 15%. Особенно выросли цены на потребление, на услуги – идет ухудшение уровня жизни. Но народ терпит, потому что режим деспотический.







