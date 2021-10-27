В отношении "Беларуськалия" введены санкции, однако действовать в полную силу они начнут лишь через некоторое время. Кроме того, с декабря остановятся поставки через Клайпедский порт.





О том, как все это отразится на работе белорусского предприятия, рассуждает экономист BEROC (Киев) Катерина Борнукова на ютуб-канале "Нашай нiвы".





Она отметила, что полной информации нет, однако вероятно, что мощностей российского терминала для перевалки белорусского калия не хватит. Строятся дополнительные мощности, но они зарезервированы под "Уралкалий".





"Возможно, что-то удастся решать. Часть белорусского калия однозначно будет продаваться на мировом рынке. Калий - это особый товар: Беларусь поставляет 15-16% мирового объема калийных удобрений. Мы большой игрок на мировом рынке. Заместить белорусский калий будет тяжело. Поэтому все будут заинтересованы в том, чтобы найти какие-то пути транспортировки", - считает Катерина Борнукова.





Цена на калий на мировом рынке так выросла, что это покроет все дополнительные расходы, полагает эксперт. "В том числе те скидки, которые придется "Беларуськалию" предлагать своим клиентам из-за санкций".





Если "Беларуськалию" не получится легко обойти санкции?





Тогда это будет серьезный удар по белорусской экономике, уверена Катерина Борнукова.





Во-первых, "Беларуськалий" занимает большую долю в экспорте: он генерирует от 5% до 10% экспорта в зависимости от года и ситуации на рынке.





Во-вторых, предприятие имеет большое значение в налоговых поступлениях, потому что на вывоз калия платятся экспортные пошлины. "Беларуськалий" -- это самое прибыльное предприятие в стране. Оно, как правило, генерирует огромную долю всей прибыли страны. И эта прибыль направляется в бюджет или в специальные фонды.





Большую роль предприятие играет и в валютной выручке страны. "А валютная выручка - это выплаты по госдолгу, которые являются для нашей экономики основным ограничителем в краткосрочном периоде", - подчеркнула экономист.





"И конечно "Беларуськалий" играет огромную роль для Солигорска как провайдер заработка и рабочих мест", - подытожила Катерина Борнукова.