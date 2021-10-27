Эмитировано 30 тыс. токенов номиналом 50 долларов каждый. Процентный доход по ним определен в 10,1% годовых, сообщает пресс-служба «Беллегпрома».





ОАО «Витебские ковры» в прошлом году приобрело имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста».





Выручка «Витебских ковров» в прошлом году составила 121,2 млн рублей. Чистая прибыль составила 4,2 млн рублей. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам на конец прошлого года составляли 16,77 млн рублей.