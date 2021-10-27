"Витебские ковры" выпустили токены на 1,5 млн долларов
ОАО «Витебские ковры» выпустило токены на 1,5 млн долларов. Они введены в обращение на площадке finstore.by.
Эмитировано 30 тыс. токенов номиналом 50 долларов каждый. Процентный доход по ним определен в 10,1% годовых, сообщает пресс-служба «Беллегпрома».
ОАО «Витебские ковры» в прошлом году приобрело имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста».
Выручка «Витебских ковров» в прошлом году составила 121,2 млн рублей. Чистая прибыль составила 4,2 млн рублей. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам на конец прошлого года составляли 16,77 млн рублей.
14:50 27/10/2021
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