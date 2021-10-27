Комплекс имущества Борисовского консервного завода в составе недвижимости, оборудования и прочих объектов реализуется одним лотом на электронном аукционе. Цена лота - 6,586 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте ipmtorgi.by





Предприятие находится в процедуре экономической несостоятельности с осени 2020 года. Оно должно быть ликвидировано до конца нынешнего года.





Ранее в соцсети поступала информация, что работникам завода не выплачивали зарплату. Рассчитаться с ними обещали только после продажи завода. К моменту начала банкротства численность штата составляла 130 человек.





Покупателя имущества пока не нашлось.





Борисовский консервный завод известен как один из крупнейших переработчиков овощей и фруктов. Компания производит овощные консервы, соки и другую продукцию.