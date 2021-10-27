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В России возбудили дело против Apple

Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за запрета информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

В августе ФАС обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для iOS, выдав компании предупреждение о недопустимости таких действий. Корпорация навязывает разработчикам невыгодные условия, считают в ведомстве.

Apple берет комиссию от 15 до 30% с каждого платежа в App Store. Пользователи не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store, подчеркнули в ФАС. Однако Apple не исполнила предупреждение, поэтому ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки.

Ранее Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа почти на миллиард рублей. В ведомстве посчитали, что действия Apple "привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам", то есть компания воспользовалась собственным монопольным положением.
Источник: Lenta.ru
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