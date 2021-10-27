



В субботу, 30 октября, в промежуток времени с 02:00 до 6:30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков.

По информации оператора системы, на одном из аппаратно-программных комплексов предприятия в это время будут вестись технические работы.





Карточки банков, которые обслуживаются в Банковском процессинговом центре, могут на время проведения работ временно не обслуживаться.

В настоящее время оператор обслуживает следующие белорусские банки:





АСБ Беларусбанк;

Белагропромбанк;

БПС-Сбербанк;

БСБ Банк;

Паритетбанк;

Белинвестбанк;

БНБ-Банк;

Банк Решение;

Франсабанк;

Цептер банк;

БТА Банк.