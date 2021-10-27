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30 октября по всей Беларуси могут не работать банковские карточки

«Банковский процессинговый центр» предупредил о проведении технических работ.


В субботу, 30 октября, в промежуток времени с 02:00 до 6:30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков.
 
По информации оператора системы, на одном из аппаратно-программных комплексов предприятия в это время будут вестись технические работы.

Карточки банков, которые обслуживаются в Банковском процессинговом центре, могут на время проведения работ временно не обслуживаться.
 
В настоящее время оператор обслуживает следующие белорусские банки:

АСБ Беларусбанк;
Белагропромбанк;
БПС-Сбербанк;
БСБ Банк;
Паритетбанк;
Белинвестбанк;
БНБ-Банк;
Банк Решение;
Франсабанк;
Цептер банк;
БТА Банк.
Источник: blizko.by
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