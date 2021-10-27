Не поверите! Доллар и евро подорожали

Российский рубль существенно подешевел и потянул за собой корзину валют. С начала октября она подешевела уже на 2,01%.





Курс доллара вырос на 0,0043 BYN до 2,4197 BYN/USD и оставил минимум за 455 дней. Напомним, что предыдущие четыре дня доллар падал. Общее снижение составило 0,0227 BYN.





Сегодняшний рост очень слабо сказался на позициях доллара в сравнении с началом октября. На момент написания новости курс доллара потерял с начала месяца уже более 9 копеек (0,0939 BYN).





Курс евро поднялся всего на 0,0027 BYN до 2,8059 BYN/EUR и прервал серию из пяти снижений подряд, за время которой евро успел откатиться до минимума за 456 дней. С начала октября евро обвалился к белорусскому рублю более чем на 11 копеек (0,1145 BYN).





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0168 BYN до 3,4563 BYN/100 RUB и оставил максимум почти за четыре месяца.





Если по итогам вчерашних торгов только российский рубль был в плюсе с начала месяца на 0,0109 BYN, то сегодня сдался и он, уйдя в отрицательную зону на 0,0059 BYN.





Таким образом, белорусский рубль укрепился ко всем валютам с начала месяца. До конца октября осталось всего два дня торгов. Очень велика вероятность, что доллар и евро не смогут выкарабкаться из ямы, а вот у российского рубля шансы ещё сохранились.





Московская биржа

Доллар и евро подорожали и оставили уровни вблизи минимума за 16 месяцев.





В Москве на торгах валютной биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 26 копеек до 69,8104 RUB/USD и оставил минимум с 29 июня 2020 года.





Средневзвешенный курс евро вырос на 27 копеек до 80,97 RUB/EUR.