



Это нужно, чтобы установить равные условия налогообложения имущества физических лиц, отметил замминистра, сообщает БЕЛТА.





«Одно из заметных изменений, которое предлагается по новому проекту Налогового кодекса, – отмена льготы по налогу на недвижимость в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Это связано с необходимостью установить равные условия налогообложения имущества физических лиц.





Сейчас у нас физлица – владельцы индивидуального жилья являются плательщиками налога на недвижимость, а владельцы квартир в многоквартирных жилых домах его не платят. Эта налоговая льгота пришла еще с тех времен, когда был государственный жилой фонд.





Сейчас он уже в частной собственности, в основном приватизирован, но, тем не менее, требует бюджетных затрат по обслуживанию. В частности, за счет средств местных бюджетов меняются лифты в жилом секторе, принимаются меры по благоустройству придомовых территорий.





Поэтому в целях выравнивания налоговой нагрузки между гражданами и повышения ресурсной базы местных бюджетов предлагается эту льготу отменить», – сказал Дмитрий Кийко.





Для кого льготу сохранят?

Льгота сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста), признанных недееспособными, проходящих альтернативную службу, а также инвалидов I и II группы, несовершеннолетних детей, членов многодетных семей, военнослужащих срочной военной службы, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах».





«Я бы хотел отметить, что пакет льгот для социально уязвимых категорий граждан предлагается даже расширить. Сегодня собственники индивидуального жилья из уязвимых категорий могут использовать льготу, если с ними совместно не проживают трудоспособные лица. Это условие мы предлагаем отменить, чтобы владельцу квартиры из уязвимой категории была в любом случае предоставлена льгота», - проинформировал первый замминистра.





Сумма налога

Подлежащая к уплате сумма налога на недвижимость в отношении жилых помещений определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв.м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.





«Если взять Минск, то по стандартной двухкомнатной квартире цена вопроса в год составляет порядка 48 рублей, в районных центрах – 27 рублей. Но все будет происходить поэтапно, чтобы реализовать комплекс мер по совершенствованию администрирования взимания этого платежа.





В следующем году, если эта мера будет принята, нужно будет внести авансовый платеж в размере 50%, а уже в 2023 году доплатить оставшуюся сумму», – пояснил чиновник.