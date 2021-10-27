Как сообщает корпоративное издание завода, сотрудники, которые пройдут вакцинацию до 3 декабря, получат 250 рублей.





«Гродно Азот» — не первое беларусское предприятие, которое премирует своих работников за прививки от COVID-19.





С такой инициативой уже выступило руководство МТЗ и других предприятий, пишет reform.by



