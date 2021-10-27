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"Гродно Азот" заплатит рабочим 250 рублей за вакцинацию

Руководство ОАО «Гродно Азот» приняло решение поощрять работников предприятия, прошедших вакцинацию.

Как сообщает корпоративное издание завода, сотрудники, которые пройдут вакцинацию до 3 декабря, получат 250 рублей.

«Гродно Азот» — не первое беларусское предприятие, которое премирует своих работников за прививки от COVID-19. 

С такой инициативой уже выступило руководство МТЗ и других предприятий, пишет reform.by
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