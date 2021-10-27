



О продовольственной политике правительства рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в ходе экспортного форума «Беларусь молочная». Он подчеркнул, что продовольствия в текущем году будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт.





Министр сообщил, что животноводство в январе—августе 2021 года сработало на уровне прошлого года, но зерновых культур собрано меньше. Недобор удастся компенсировать примерно на 50% за счет уборки кукурузы.





Кроме того, в текущем году получено примерно на 200 тыс. кормовых единиц меньше при заготовке травяных кормов. Но животноводство будет полностью обеспечено кормами за счет запасов с прошлого года.





В целом своего продовольствия, считает Иван Крупко, будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Сейчас производство молока обеспечивает потребности внутреннего рынка на 250%, а мяса и мясопродуктов — на 143%.





Однако одновременно с сокращением производства продовольствия Беларусь увеличивает его экспорт. В январе—августе экспортировано продовольствия на 400,3 млн. долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть — на 4,1 млрд. долларов.





В целом за 2021 год экспорт продовольствия из Беларуси может достигнуть 6 млрд. долларов, а в 2022 году — достигнуть 6,4–6,5 млрд. долларов. Об этом рассказал заместитель премьер-министра РБ Александр Субботин.





Чиновники не объяснили, каким образом они планируют нарастить экспорт на фоне сокращения сельскохозяйственного производства. Теоретически это можно сделать только одним способом — за счет сокращения поголовья скота. Это позволит и экспорт увеличить и кормов хватит, но скотины станет поменьше.





Похоже, этот процесс уже запущен. Так, Лукашенко на недавнем совещании с правительством сообщил, что в Гомельской области по ночам режут скот и вывозят мясо в Россию, и потребовал от правоохранительных органов разобраться с этим.





Поголовье сокращается довольно быстро. По данным Национального статистического комитета РБ, на 1 сентября 2021 года в сельскохозяйственных организациях страны было 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, из них коров — 1,4 млн. голов. Это на 0,8% меньше, чем год назад.





Правда, имеется и другой способ увеличения производства — повышение продуктивности, в частности, в молочной сфере.





Иван Крупко сообщил, что производство молока увеличивается за счет роста продуктивности коров при сохранении их численности на уровне 1,4 млн. Судя по этим словам, в настоящее время сокращается мясное поголовье скота.





В 2020 году средний удой молока от одной коровы вырос по сравнению с 2019 годом на 271 кг и достиг 5,3 тыс. кг молока, а за 9 месяцев текущего года средний удой увеличился на 70 кг — до 4,104 тыс. кг. В 2020 году в Беларуси произвели 7,8 млн. тонн молока, а через 5 лет планируют достичь производства 9,2 млн. тонн.





Кроме того, правительство пытается продать молочные продукты подороже, для чего организовало торговлю молоком на Белорусской универсальной товарной бирже.





За счет роста цен теоретически в некоторых пределах можно увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции на фоне сокращения физического объема сельскохозяйственного производства в целом. Однако вероятность возникновения дефицита продовольствия все же велика.