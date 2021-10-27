



Так на момент закрытия рынков в понедельник совокупная стоимость активов Илона Маска достигла 271,3 млрд долларов, увеличившись за сутки на 41,7 млрд долларов.





Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes называл основателя и бывшего генерального директора Amazon Джеффа Безоса. В пик его состояние составляло 212 млрд долларов, но сейчас оценивается в 196,5 млрд долларов.





Илон Маск является ярким примером успешности технологического бизнеса, если ставить перед собой цель и не обращать внимания на то, что другие говорят, будто это невозможно.





Причем, когда Маск достигает одной цели, он тут же ставит перед собой новую, еще более амбициозную, что помогает ему непрерывно двигаться вперед.