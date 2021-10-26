"... Национальный банк в рамках деятельности центра мониторинга и реагирования на компьютерные угрозы в кредитно-финансовой сфере также фиксирует увеличение DDoS-атак, направленных на инфраструктуру кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, имеющих в некоторых случаях предположительно адресный характер.

В связи с вышеизложенным для противодействия киберугрозам рекомендуем предусмотреть в договорах, заключенных с организациями, предоставляющими услуги доступа к сети Интернет, процедуру защиты от DDoS-атак (Anti-DDoS)...", - цитирует сообщение Инфобанк



