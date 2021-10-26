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С 1 ноября в Беларуси подорожает интернет и сотовая связь

С 1 ноября повышаются тарифы на услуги доступа в интернет и мобильную связь.


Это должно было произойти еще месяц назад, с 1 октября. Однако РУП «Белтелеком», а также операторы сотовой связи «А 1» и МТС отложили повышение тарифов, пишет s13.ru со ссылкой на «Вечерний Гродно».

В частности, РУП «Белтелеком» увеличивает стоимость доступа в интернет, кроме пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный» и «Бизнес-кейс». Например, тарифный план «Домосед XXL» для физлиц будет стоить 19,75 рублей, а «Рекорд 25» — 22,62 рубля.

Оператор сотовой связи «А1» меняет размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также цена услуг в роуминге и международных вызовов.

МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи для физических и юридических лиц. Это касается стоимости абонентской платы по тарифным планам сотовой связи, голосовых вызовов, мобильной передачи данных и прочего.
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