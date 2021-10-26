



Это должно было произойти еще месяц назад, с 1 октября. Однако РУП «Белтелеком», а также операторы сотовой связи «А 1» и МТС отложили повышение тарифов, пишет s13.ru со ссылкой на «Вечерний Гродно».





В частности, РУП «Белтелеком» увеличивает стоимость доступа в интернет, кроме пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный» и «Бизнес-кейс». Например, тарифный план «Домосед XXL» для физлиц будет стоить 19,75 рублей, а «Рекорд 25» — 22,62 рубля.





Оператор сотовой связи «А1» меняет размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также цена услуг в роуминге и международных вызовов.





МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи для физических и юридических лиц. Это касается стоимости абонентской платы по тарифным планам сотовой связи, голосовых вызовов, мобильной передачи данных и прочего.