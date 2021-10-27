Фото: Skoda | Универсал Skoda Fabia стал жертвой оптимизации расходов





Анонсированный ранее универсал Skoda Fabia Combi нового поколения не выпустят, пишет Фокус. Изначально модель должны были представить в конце 2022 года, но теперь от Combi было решено отказаться. Об этом сообщает сайт Auto.cz, ссылаясь на чешское информационное агентство CTK.





На днях генеральный директор Skoda Томас Шеффер прислал письмо персоналу завода компании в городе Квасины (именно там собирают Fabia), в котором подтвердил отказ от универсала. Причиной он назвал вступление с 2026 года очень строгих эко-норм Евро-7.





Новая Skoda Fabia дебютировала как хэтчбек, а универсал обещали в 2022 году

Фото: Skoda





Следует отметить, что универсал Skoda Fabia предыдущего поколения выпускали до недавнего времени параллельно с хэтчбеком новой генерации. Однако преемника у него не будет: грядущее ужесточение экологических стандартов заставляет Skoda оптимизировать затраты и сконцентрироваться на разработке электромобилей, а также гибридов вроде нового Superb. Пришлось отказаться от создания нескольких моделей и Skoda Fabia Combi – одна из них.





В линейке Skoda Fabia 2021, как известно, нет ни гибридных, ни, тем более, электрических версий (хэтчбек сейчас оснащают бензиновыми двигателями мощностью 65-150 л. с.), и это также сыграло свою роль. К тому же, универсалы В-класса в последнее время пользуются меньшим спросом, чем компактные кроссоверы.





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