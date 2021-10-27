Белгазпромбанк потерял активы почти на 500 млн рублей

Отчет Белгазпромбанка за три квартала показывает, что активы оцениваются примерно в 3,6 млрд рублей, тогда как годом ранее сумма была свыше 4,1 млрд. Разница — более чем в 491 млн.