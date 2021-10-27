Белгазпромбанк потерял активы почти на 500 млн рублей
Отчет Белгазпромбанка за три квартала показывает, что активы оцениваются примерно в 3,6 млрд рублей, тогда как годом ранее сумма была свыше 4,1 млрд. Разница — более чем в 491 млн.
В том числе у банка сократился кредитный портфель — до 1,95 млрд (было почти 2,2 млрд). Но прибыль увеличилась с 44,6 млн до 65,3 млн рублей.
Как сообщалось, пишет Office Life, в 2020 году банком руководил Виктор Бабарико, который покинул этот пост 12 мая из-за участия в предвыборной президентской гонке. Но кандидатом не стал, а был обвинен в финансовых махинациях и 6 июля 2021 года приговорен к 14 годам лишения свободы. Вместо него банком руководила Надежда Ермакова. В этом году она тоже ушла с позиции топ-менеджера. Ее сменила Ирина Потапова, которая до сих пор находится в статусе исполняющей обязанности.
08:29 27/10/2021
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