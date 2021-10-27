+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белгазпромбанк потерял активы почти на 500 млн рублей

Отчет Белгазпромбанка за три квартала показывает, что активы оцениваются примерно в 3,6 млрд рублей, тогда как годом ранее сумма была свыше 4,1 млрд. Разница — более чем в 491 млн.



В том числе у банка сократился кредитный портфель — до 1,95 млрд (было почти 2,2 млрд). Но прибыль увеличилась с 44,6 млн до 65,3 млн рублей.

Как сообщалось,  пишет Office Life,  в 2020 году банком руководил Виктор Бабарико, который покинул этот пост 12 мая из-за участия в предвыборной президентской гонке. Но кандидатом не стал, а был обвинен в финансовых махинациях и 6 июля 2021 года приговорен к 14 годам лишения свободы. Вместо него банком руководила Надежда Ермакова. В этом году она тоже ушла с позиции топ-менеджера. Ее сменила Ирина Потапова, которая до сих пор находится в статусе исполняющей обязанности.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
b[email protected]